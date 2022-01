Härma: kuu lõpus võib nakatuda koroonasse 6000 inimest päevas

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles ETV saates "Ringvaade", et kui koroonaviirusesse haigestumine kasvab samas tempos nagu seni, näeme me kuu lõpus kuni 6000 nakatumist päevas.

Kolmapäeval registreeriti Eestis rekordilised 3159 uut koroonajuhtu. Härma sõnul oli see ootuspärane.

"Prognoosi järgi me praegu liigume. See, mis oli ennustatud jaanuari alguses, et selleks nädalaks tuleb kuskil 3000 juhtu päevas, on nüüd kätte jõudnud," ütles Härma.

"Nakatumiste arvud võiksid jaanuari lõpuks kuskil 6000-ni jõuda, kui tõesti see haigestumine nüüd samas tempos kasvab," lisas Härma.

Ta tõi välja, et hetkel veavad haigestumist koolivaheajalt tagasi tulnud kooliõpilased. "Nüüd tuleb anda natukene aega sellele koolitestimisele nii-öelda nakkuse piiramise mõttes mõjuma hakata. Lapsed nüüd regulaarselt testivad. Need, kes on isolatsiooni määratud, nende nakkusahelad katkestatakse ja iga nädal peaks meil aitama natuke rohkem seda laste ja koolide haigestumist stabiliseerida. Aga mõnda aega me peame neid kõrgeid haigestumise päevi veel taluma," lausus Härma.

Härma sõnul on paratamatult oodata ka haiglaravi vajaduse kasvamist.