Õigeusklikud kastsid end Narvas kolmekuningapäeva puhul vette

Juliuse ehk vana kalendri järgi tähistatakse kolmapäeval kolmekuningapäeva, mil õigeusklikel on kombeks end vette kasta. Seda tehti ka Narva jões.

Kolmekuningapäeval end kolm korda külma vette kastmine pole õigeusklike kirikutraditsioon, vaid tegu on isetekkelise kombega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arhimandriit Filaret ütles, et nii arvatakse, et saab end pattudest puhtaks pesta.

"Kuid kirik tuletab meelde, et pattu saab lunastada vaid pattu kahetsedes ning seda saab teha üksnes siis kui inimene siiralt soovib end parandada. End püha vette kastes, seda juues või end sellega üle valades pole võimalik patust vabaks saada," lausus ta.

Narva jões käisid end kolmapäeval parema inimesena tundmas nii need, kellele see on igapäevane tegevus, kui ka vaid kolmekuningapäeval end veega karastavad inimesed.

"Eks meie elus on kõigil veidi õigeusku, aga minule on enda vette kastmine juba kolm-neli aastat igapäevane vajadus ja hommikune isikliku hügieeni osa," ütles vees käinud Vladimir.



Aleksandr rääkis, et vees käimine otsustati sõprade kaasabil. "Käisin kirikus jumalateenistusel, panin küünla, seejärel kohtasin Joaorus tuttavaid ja otsustasime koos end vette kasta," ütles ta.

Sergei rääkis, et vanasti oli veepühitsuse üritus Narvas suurejoonelisem,

sellele tehti reklaami ja rahvast käis palju. "Nüüd nägin vee ääres vaid üht gruppi noori ja ka oma sõpra, kellega koos alati vees käime."

Sarnaselt meditsiinitöötajatega panevad ka kirikuisad südamele, et külma vette läheksid vaid end tervena tundvad inimesed.