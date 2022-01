USA demokraatidel ei õnnestunud venitamistaktikat keelata

USA demokraadid ei suutnud muuta senatis kasutusel olevat venitamistaktika protseduuri, et läbi suruda oma valimisseadusi.

See on järjekordne tagasilöök president Joe Bideni ja demokraatliku partei liidrite jaoks, sest nad on nimetanud valimisseaduste muutmist oma peamiseks sisepoliitiliseks prioriteediks.

Kaks demokraadist senaatorit, Kyrsten Sinema ja Joe Manchin, asusid hääletusel vabariiklaste poolele ja hääletusel oli 52 parlamendi liiget obstruktsioonivõimaluse kaotamise vastu, 48 poolt.

Demokraadid on valimisseaduste paketti ja venitamistaktika muudatusi põhjendanud sellega, et vabariiklased tallavad eelkõige madalama sissetulekuga ja vähemusrühmadesse kuuluvate valijate hääleõiguse jalge alla, võttes osariigi tasandil vastu diskrimineerivaid seadusi ja kasutades siis senatis venitamistaktikat, et kongress ei saaks sekkuda.

Vabariiklaste sõnul vassivad demokraadid muudatustest rääkides ning nende eesmärk on ainult endale rohkem võimu kahmata. Vabariiklased hoiatasid, et demokraatide kavandatud muudatused õõnestaksid süsteemi, mis on mõeldud ausate valimiste tagamiseks.