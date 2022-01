Põhja-Korea on valmis uuesti tuumakatsetusi alustama

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA teatas, et Põhja-Korea liidri Kim Jong-Uni juhtimisel toimunud Tööliste partei poliitbüroo koosolekul tõdeti, et kaaluda tuleb "kõikide ajutiselt peatatud" tuuma- ja mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetuste jätkamist, et suurendada riigi sõjalist jõudu "vaenuliku" USA vastu.