USA Manhattani muuseumist eemaldati Theodore Roosevelti ausammas

Theodore Roosevelt oli USA 26. president. Tema pronksmonumendi kõrval seisid aga Aafrika päritolu mees ja põlisameeriklane. See tekitas proteste, kuna väidetavalt ülistas monument kolonialismi ja rassismi, vahendas New York Post.

Kolmapäeval tõmmati kuju kraanaga maha ja nüüd on seal alles ainult betoonist pjedestaal. Kuju eemaldamise otsus tehti juunis ja see läks maksma kaks miljonit dollarit.

Endise presidendi üks järeltulijatest, Theodore Roosevelt V, rõõmustas, et kuju teisaldati." See kuju viiakse ümber kohta, kus saab selle kompositsiooni ümber mõtestada, et hõlbustada keerulisi, keerukaid ja kaasavaid arutelusid," ütles Theodore Roosevelt V.

Kriitikute hinnangul on aga tegemist tühistamiskultuuri võiduga, kus kaotajaks jääb ajalugu.