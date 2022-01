Soome kapo: Soomes on praegu sama palju luurajaid kui külma sõja ajal

Soome kaitsepolitsei (supo) hinnangul on riigis nüüd sama palju luurajaid, kui neid oli külma sõja ajal. Kaitsepolitsei juht Antti Pelttari ütles ajalehele Iltalehti, et pingete suurenemise tõttu on vajadus luureandmete järele kasvanud.

Pelttari ei öelnud täpselt, kui palju on riigis Venemaa luurajaid ja kas nende arv on viimaste kuude jooksul ka kasvanud.

"Soome on pidevalt olnud Venemaa ja Hiina illegaalse luuretegevuse sihtmärk. Meil on siin kogu aeg olnud kümneid välisluuretöötajaid," ütles Pelttari.

Supo hinnangul on luureohvitseride arv Soomes külma sõja tasemel, vahendas Iltalehti.

Soome Riigikaitse Ülikooli (MPKK) teadur Vladimir Panschinin hindas 2020. aastal, et Venemaal on Soome saatkonnas ja konsulaadis kokku paarkümmend luureohvitseri. Supo pole neid väiteid kommenteerinud.

Laupäeval lendas üle Soome suur Venemaa transpordilennuk, mille ringreis oli seletamatult pikk. Lennuk möödus ka Jyväskylä linna lähedal asuvast Tikkakoskist, kus asub Soome õhuväe staap.

"Üks võimalus oli, et lennuk lendas läbi Soome, et näidata, et see on lihtsalt võimalik," ütles hübriidohtude vastase keskuse juht Jukka Savolainen.

Iltalehti uuris Pelttarilt ka, kas kaitsepolitsei on oma valmisoleku taset tõstnud. "Kaitsepolitsei ja ma usun, et iga Soome ametiasutus peaks olema ohtude suhtes tähelepanelik. Iga ametkond vastutab oma valmisoleku eest ise, kui Soomes toimub asutuste vahel pidev infovahetus," ütles Pelttari.