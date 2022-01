Times: relvastatud droonid muudavad sõjapidamist

Relvastatud droonid võidavad nüüd lahinguid terves maailmas. Hiljuti toimus verine droonirünnak Araabia Ühendemiraatide (AÜE) territooriumil.

AÜE võimud süüdistasid rünnakus Jeemeni Houthi mässulisi. Rünnakus sai kahjustada kolm naftamahutit. See tõestas taas, et droonid mängivad konfliktides üha tähtsamat rolli, hindas The Times.

Droone kasutatakse üha rohkem ka Ida-Ukrainas. Venemaa toetatud separatistid pommitavad relvastatud droonide abil Ukraina vägesid. Ukraina väed kasutavad edukalt Türgi droone Bayraktar TB-2.

Need rünnakud on Putinile olnud meeldetuletus, et Ukraina armee ei sõdi enam ainult nõukogudeagsete relvadega, vaid kasutab ka kaasaegseid täppisrelvi, leidis The Times.

Riigid arendavad välja ka uusi rünnakdroone. Iisrael avalikustas jaanuaris uue drooni, mis on varustatud snaipripüssiga. Iisraeli luuredroone kasutab ka USA armee.

"Pärast kuulipilduja leiutamist pole ükski relvasüsteem muutnud nii dramaatiliselt sõjapidamist. Kuulipilduja tuleku tõttu pidid armeed oma taktikat muutma. Sama on ka droonide puhul. Mägi-Karabahhis pidid maaväed droonide eest peitu pugema. Maaväed on tänapäeval nüüd palju haavatavamad," ütles Pentagoni endine tippametnik Paul Scharre.