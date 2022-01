Valitsus muutis koroonaviiruse riskimaatriksi näitajaid

Uue maatriksi nakatumiste telg võtab arvesse koroonaviiruse omikronitüve levikuga seotud nakatumisnäitajate kiiret kasvu ja seda, et haiglakoormus on viimastel nädalatel püsinud oluliselt madalam kui varem sarnaste nakatumisnäitajate juures. Sellele on kaasa aidanud tõhustusdoosiga vaktsineerimine, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Väga kõrgel ehk punasel tasemel on uue maatriksi järgi viimasel seitsmel päeval nakatunuid keskmiselt üle 2500 päevas, kõrgel 1500 kuni 2500, keskmisel 500 kuni 1500 ning madalal kuni 500.

Neljapäeva seisuga on viimasel seitsmel päeval keskmiselt nakatunud 2586,3 inimest päevas ja koroonaviiruse leviku riskitase on endiselt väga kõrge.

Haiglates on neljapäeva hommiku seisuga 322 koroonaviirusega nakatunud inimest.