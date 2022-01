Tallinnas sunnivad libedad kõnniteed kohati sõiduteel kõndima

Miinuskraadid ja lumesadu toovad ehk pisut leevendust jalakäijatele, kes on juba nädalaid pidanud märjal jääl vaeva nägema. Kohati on kõnniteed nii libedad, et käia saab vaid sõiduteel.

Kuigi mõni leiab, et kivipuru asemel aitaks libedusetõrjeks liiv rohkem, ei kasutata seda tänavatel sellepärast, et see teeb kevadel linna tolmuseks, rääkis "Aktuaalsele kaamerale" autojuht Arne, kes tänavail masinaga libedust tõrjub.

"Meil on 12-tunnised tööpäevad - kaks päeva ja siis tuleb kaks ööd. Aga puistata sellise temperatuuriga on palju. /.../ Jääd on palju, õigel ajal pole ära lükatud ja siis tekib jää ja nii ta jääb siis," selgitas Arne.

Igal masinal on oma kindel piirkond ja näiteks pärast lumesadu tuleb uuesti teed üle käia.

"Praegu puistame. Täna öösel hakkab sadama, sahad lähevad välja, lükkavad kõik sõelmed pealt minema. Läheb sulaks, siis uuesti sõelmed peale," kirjeldas Arne.

Kitsastele kõrvalteedele sõelmepuistur sõitma ei mahu.

Igal jalakäijal on paari nädala jooksul tekkinud oma liikumise tehnika, et ületada kokkutallatud lumest ja libedast jääst moodustunud takistusi.

"Mõnes kohas on päris libe ja täitsa väga libedaid kohti on ka täna sattunud ette. Kaks korda täna jalutamas käinud. Autotee peal peab osaliselt käima," rääkis Ilona.

"Raske on kõndida ja väga kaua võtab aega, et kuhugi jõuda," sõnas Tatiana.

Kui võiks arvata, et jalakäijad tunnevad libedatõrje masinast rõõmu, siis nii see alati ei ole.

"Kui sa hakkad puistama, siis nad kõnnivad ees - ei kuule ei näe. Annad signaali. Siis kindlasti saad mingi obaduse vastu autot. See auto sai lumelabidaga näiteks," ütles Arne.