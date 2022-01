Serbia valitsus tühistas kõik liitiumikaevandajale antud load

Serbia peaminister Ana Brnabic ütles, et valitsus tuli otsusega vastu mitmele keskkonnakaitseühingule, kes olid soovinud üle kahe miljardi euro väärtusega kaevandusprojekti seiskamist. Kui Rio Tinto oleks saanud kaevandusloa, oleks ettevõte tõusnud globaalselt kümne olulisema liitiumikaevandaja hulka, vahendas Reuters.

"Kõik eelnevad otsused ja litsentsid on annulleeritud," ütles Brnabic ajakirjanikele pärast valitsuse istungit. "Mis puudutab (liitiumi kaevandamise) projekti Jadar, siis on kõik läbi."

Rio Tinto oli sel nädalal teatanud, et lükkab edasi esimese toodangu tähtaega Jadarist aastasse 2027, viidates lubade heakskiitmise venimisele.

Neljapäeval teatas Rio Tinto, et nad ei ole rahul Serbia valitsuse otsusega ning uurivad, kas see otsus on seaduslik.

Kui Brnabic süüdistas ettevõtet liigvähese info jagamises kohalikele elanikele, siis Rio Tinto teatas, et nende tegevus on olnud täies kooskõlas Serbia seadustega.

Meeleavaldused liitiumikaevanduse vastu olid Serbias kestnud juba mitu kuud järjest.