USA aktsiaturul jätkub mitmendat päeva müügilaine

Languse põhjustas investorite ebakindlus eesseisvate rahapoliitiliste muutuste pärast ja analüütikute hinnangul näib selline päeva lõikes hüplik kauplemine, et müügilaine pole veel läbi.

Tehnoloogiaindeks Nasdaq Composite langes kauplemispäeva lõpuks 1,3 protsenti. Neljapäevase tipu ja madalpunkti vahe oli üle kolme protsendi. Nasdaqi indeks on kõigi aegade kõrgeimast tasemest praegu ligi 13 protsenti allpool.

Dow Jonesi tööstusindeks kukkus 0,9 protsenti ja on viiendat kauplemispäeva languses. Viimati langes Dow Jones nii pikalt mullu septembris. S&P 500 indeks kaotas neljapäeval 1,1 protsenti.

Päeva iseloomustas Netflixi aktsia langus 20 protsenti. Müügilaine põhjustas ettevõtte teade, et nende teenusega liitus 2021. aasta viimases kvartalis 8,3 miljonit tellijat, mis jäi veidi alla nende enda prognoosile. Kuigi Netflix teenis hästi ja ületas analüütikute ootusi, keskendusid investorid pigem ettevõtte prognoosidele nii eelmiseks kui ka selleks kvartaliks, mil nähakse tellijate arvu aeglustumist.

Analüütikute hinnangul ei olnud neljapäevane aktsiaturgude müügilaine üllatav, sest põhi ei ole investorite meelest veel käes ja muutlik kauplemine näitab, et hinnatakse, kui kaugele annab müügiga minna. Vaatlejate sõnul meelitavad sellised müügilained ligi odava hinna jahtijaid, kuid see ei tähenda, et müük oleks läbi.

USA aktsiad on olnud surve all aasta algusest saadik. Investorid valmistuvad mitmeks intressimäärade tõusuks, kasvu aeglustumiseks ja hüppeliseks inflatsiooniks, mistõttu on hakatud pandeemiaegseid mängureegleid ümber vaatama. Senistest tehnoloogiasektori kasvuaktsiatest on pöördutud rohkem finants- ja energiasektorisse, kust oodatakse sel aastal paremaid tulemusi.

Kõrgemate intressimäärade ootuses müüvad investorid ka riikide võlakirju, suurendades sellega nende tootlust. See omakorda paneb surve alla tehnoloogiafirmad, kelle tulud muutuvad kasvava tootlusega võlakirjade kõrval üha vähem atraktiivseks.