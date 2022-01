LAV saab koroonaviiruse tõttu maailmapangalt 750 miljonit dollarit

Lõuna-Aafrika Vabariik on Aafrika suuruselt teise majandusega riik, mis on saanud koroonaviirusega kõige raskemalt pihta. LAV-i on tabanud neli koroonaviiruse lainet ja haiguse tõttu on surnud ligi 94 000 inimest, vahendas Reuters.

Järjestikused riigi sulgemised on sundinud tuhandeid ärisid oma tegevust lõpetama, millega on tekkinud tohutu hulk töötuid ja riigi töötuse määr püstitas möödunud aastal rekordeid.

Lõuna-Aafrika Vabariigi rahandusministeeriumi teatel tuli abi maailmapangast nende jaoks väga kriitilisel ajal. Laenuga on kavas katta COVID-i kriisist tulenevaid lisakulusid.