Saksamaa plaanib riiki meelitada 400 000 välistöölist

Saksamaa uus valitsus tahab meelitada riiki igal aastal 400 000 välismaist kvalifitseeritud töötajat, et toime tulla nii vananeva töötajaskonnaga kui ka tööjõupuudusega olulistes sektorites.

"Oskustööjõu puudus on muutunud nüüdseks sedavõrd teravaks, et see aeglustab drastiliselt meie majandust," ütles koalitsioonis olevate Vabade Demokraatide (FDP) parlamentaarne juht Christian Duerr ajakirjale WirtschaftsWoche. Tema sõnul saab vananeva tööjõu probleemi lahendada üksnes moodsa immigratsioonipoliitikaga.

"Me peame saama välismaalt 400 000 kvalifitseeritud töötajat nii kiiresti kui võimalik," märkis Duerr.

Liidukantsler Olaf Scholzi juhitud sotsiaaldemokraadid, FDP ja rohelised panid koalitsioonileppesse kirja meetmed, millega muuta Saksamaal töötamine välismaalastele atraktiivsemaks. Näiteks luuakse punktisüsteem spetsialistidele, kes tulevad riiki väljastpoolt Euroopa Liitu, ning tõstetakse miinimumpalk 12 euro peale tunnist.

Saksamaa majandusinstituudi hinnangul kahaneb riigi tööjõud sel aastal 300 000 inimese võrra, kuna rohkem inimesi läheb pensionile kui lisandub tööturule. Lahkujate-lisandujate vahe peaks prognooside järgi kasvama 650 000 inimeseni aastaks 2029.