AP: Biden plaanib 2022. aastal rohkem avalikkust informeerida

Bideni toetus ameeriklaste seas on madal. Demokraatlik partei võib kaotada vahevalimised. Biden siiski ei plaani muuta oma poliitikat.

Biden kohtus neljapäeval demokraatliku partei esindajatega. Bideni sõnul puudub vabariiklastel plaan ja see partei on täielikult ühe mehe kontrolli all. "See on valik, mida peame valijatele esitama. Plaan parandada ameeriklaste elu või mitte ühtegi plaani," ütles Biden.

Biden plaanib panna suuremat rõhku ameeriklastega otse rääkimisele.

"President tahab riigis rohkem reisida ja veeta vähem aega suletud uste taga toimuvatel läbirääkimistel," ütles neljapäeval Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

"Avalikkus ei taha, et ma oleksin presidendist senaator. Inimesed tahavad, et ma oleksin president ja senaatorid oleksid senaatorid," ütles kolmapäeval Biden.

Valge Maja eeldab, et koroonaviiruse omikroni variant taandub. Bideni abilised leiavad, et neil on kuni suveni aega, et tõsta Bideni madalat toetust ameeriklaste seas.

Barack Obama endise pressiesindaja Eric Schultzi sõnul on Bideni administratsioon takerdunud seadusandlike läbirääkimiste pisiasjadesse. Schultz soovitas Bidenil rohkem reisida.

"Joe Biden on oma parimas vormis, kui ta räägib ameeriklastega otse sellest, millest nad hoolivad. Inimesed peavad mõistma, et ta on nende selja taga. Ja vabariiklased pole," ütles Schultz.