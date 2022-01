Leke: Hunter Bideni firma investeeris komparteiga seotud Hiina ettevõttesse

Lekkinud kirjavahetus näitab, et Hunter Bideni firma investeeris ettevõttesse, millel on sidemed Hiina kommunistliku partei kõrgete ametnikega.

Hunter Bideni ettevõttele Rosemont Seneca Advisors kuulus viie protsendiline osalus lõbustusparkide firmas Harves. Selle emafirma Harves Century Group on seotud Hiina Arengupangaga, vahendas Fox Business.

Lekkinud kirjade kohaselt tutvustas Hunter Bidenit Harves Groupile Francis Person, kes oli Joe Bideni nõunik.

2015. aasta juulis kutsus Person Hunter Bideni Hiinasse, et ta kohtuks seal Bo Zhangiga.

"Bo Zhang ja tema perekond võõrustaksid meid. Nad on suurepärane perekond, kellel on Hiinas suur austus ja head sidemed. Tema ema on tegelikult ettevõtte juht, Bo Zhang on valmis, et dünastia üle võtta. Nad on väga privaatne perekond," seisab Personi kirjas.

Fox Business teatas, et Hunter Biden ei saanud Hiina-reisi ette võtta. Teised e-kirjad näitavad, et ta kohtus Zhangiga Washingtonis.

Ühes 2016. aasta e-kirjas viitas Hunter Biden Zhangile kui oma heale sõbrale ja äripartnerile, vahendas Dailymail.

Hunter Bideni äripartner Eric Schwein saatis Zhangile samuti e-kirja, mis oli seotud korvpalliliiga NBA kaubamärgiga staadionite ehitamisega Hiinasse. 2020. aastal teatas Harves, et teeb koostööd NBA Hiina haruga, et arendada korvpalliteemalisi meelelahutuskeskusi.

"Ei Person ega Zhang vastanud päringutele Harvesi ja Hiina valitsuse suhete kohta," teatas Fox Business.

Hunter Bideni ärihuvid tekitavad USA-s palju küsimusi. Vabariiklased väidavad, et kutsuvad Hunter Bideni kongressi tunnistusi andma, kui nad vahevalimised võidavad.