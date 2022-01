Itaalia plaanib eraldada vaktsiini kõrvalmõjude hüvitamiseks 150 miljonit

Mustandit näinud Reutersi andmeil kavatseb valitsus eraldada käesoleval aastal kompensatsiooniks 50 miljonit ning tuleval aastal 100 miljonit eurot. Kompensatsiooni saavad need, kes on Itaalia terviseameti soovitatud koroonavaktsiinide mõjul püsivalt invaliidistunud.

2021. aasta oktoobris koostatud dokumendis on Itaalia ravimiamet AIFA toonud välja, et 84 miljonist manustatud doosist on 101 110 juhul esitatud kaebus kõrvaltoimete kohta. Umbes 85 protsenti kõrvaltoimetest on loetud kergeteks.

14,4 protsendil ehk üle 14 000 juhul on peetud kõrvaltoimeid tõsiseks, mis tähendab, et nende tõttu on inimene vajanud haiglaravi, erakorralist abi, tal on olnud vahetu oht elule või patsient on invaliidistunud. Neid loetakse tõsisteks kõrvaltoimeteks ka siis, kui patsient on hiljem täielikult tervenenud. Kompensatsiooni saavad vaid need, kes on saanud jäädava tervisekahjustuse.

1992. aasta seaduse järgi maksab Itaalia hüvitist neile, kelle tervis on kohustusliku vaktsiini tõttu saanud kahjustada. Uus kavandatav määrus laiendab seda ka soovituslikele vaktsiinidele.

Itaalia on kehtestanud koroona vastu kohustusliku vaktsineerimise kõigile üle 50-aastastele ning kõigile tervise- ja haridusasutuste töötajatele.

Itaalia terviseministeeriumi andmetel on üle 90 protsendi üle 12-aastastest elanikest koroona vastu vaktsineeritud.