LTK infektsionist: viimane nädal on toonud koroonapatsientide arvu kasvu

"Viimane nädal meie haigla jaoks on olnud teatava muutusega ehk patsiente tuleb rohkem sisse. Aga kas nad just omikroniga on, seda me haiglas ei tee kindlaks, sellest ravi ei olene," ütles Märtin.

Tema sõnul on praegu rohkem nakatunuid omikroni tüvesse, kuid ka delta pole kuhugi kadunud.

Märtin ütles, et kuigi palju räägitakse, et koroona omikroni tüvega nakatunud põevad haigust väga kergelt, toob see siiski ka haiglasse patsiente. Erinevate tüvede sümptomid tema sõnul aga ei erine.

Kui nakatunute arv kasvab veelgi, siis võib Märtini sõnul tulla taas piir ette plaanilisel ravil. "Ei saa kõiki plaanilisi tegevusi edasi teha, vaid personal peab minema ravima neid patsiente, kes hingamisega hädas on," ütles ta.

Uusi koroonaravimeid Märtini sõnul veel Eesti haiglatesse jõudnud pole.