Transpordiamet soovitab Virumaa maanteedel liiklemist vältida

Laupäeva hommikul fikseerisid ilmajaamad Lääne- ja Ida-Virumaal tuulepuhangud 15 m/s ning prognoosi kohaselt jätkub olukord kella 15-ni. Teel on tekkinud kinni sõidetud lumi, mille eemaldamine on raskendatud, kuna tugev tuul pühib libedustõrjematerjali teekattelt minema. Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Transpordiamet kehtestas rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa põhjaranniku riigimaanteedel reedel alates kella 11-st ning Harju- ja Raplamaa riigimaanteedel reedel alates kella 12-st. Rasketest ilmaoludest tingitud olukord Harju- ja Raplamaa riigimaanteedel on lõppenud laupäeval alates kella 12-st.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega Virumaa maanteedel liiklemist vältida. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla äärmiselt ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.