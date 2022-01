Haapsalus hukkus tulekahjus inimene

Häirekeskus sai kell 11.03 teate, et Haapsalu linnas Kase tänaval tuleb kahe korruselise maja katuse alt suitsu.

Esimesena sündmuskohale saabunud Haapsalu päästekomando päästjad alustasid suitsusukeldumise ja kustutustöödega. Kell 12.08 leiti kustutustööde käigus hoonest hukkunud kuuekümnendates eluaastates mehe surnukeha.

Tulekahju tagajärjel hävines pool hoone teisest korrusest, pool sai tugevaid tule ja suitsukahjustusi.

Täpsemad tulekahju tekkepõhjused ja selle, kas hoones oli suitsuandur selgitab välja edasine uurimine.

Päästeamet tuletab meelde, et töökorras suitsuandur on eluruumides kohustuslik ja aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest ohutult väljuda. Samuti on alates 2022. aastast kohustuslik hoonetes, kus on tahkeküttel küttekolded, vingugaasi anduri paigaldamine.