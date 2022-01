Glasgow's nõudsid sajad inimesed Šotimaale iseseisvust

2014. aastal ütlesid šotlased iseseisvusele "ei". Suurbritanniaga liitu jäämist toetas siis 55 protsenti valijatest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaminister Johnson on rõhutanud, et nii pea uut referendumit ei tule, kuna see saab toimuda vaid kord ühe põlvkonna jooksul.