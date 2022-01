Oslo afgaanid protestisid kõneluste vastu Talibaniga

Tegemist on esimese korraga pärast võimuvõtmist Kabulis, mil Taliban on saatnud delegatsiooni läbirääkimistele läände, et arutada oma riigi tulevikku sealsete aktivistide ja diplomaatidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Taliban on USA terroristide mustas nimekirjas. Miks peaksime neid siis kutsuma ja nendega läbi rääkima, kui me teame, mida Taliban endast kujutab," ütles meeleavaldaja Shahia Soltani.

"See ei tähenda mingil moel, et tunnustame toimunud riigipööret. Esitame Talibanile tugevaid nõudmisi, kuid me ei tea, kas nad neid ka järgivad," kommenteeris Norra välisminister Anniken Huitfeldt.