Maavärin, mille kese asus Kyushu ranniku lähedal, toimus kohaliku aja järgi veidi pärast üht öösel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Purustusi on saanud paljud hooned, kus on katkenud elektrivarustus ja lõhkenud veetorud, paljud maanteed on pragunenud.

Meteoroloogiaagentuuri väitel võib lähipäevil samas piirkonnas olla veel tugevaid maavärinaid.