Vare: Vene gaasitarnete veelkordne piiramine tähendaks uut hindade tõusu

Olukord gaasitarnetega on väga tõsine, sest kui isegi USA läbirääkimised Katariga veeldatud maagaasi transportimiseks õnnestuvad, katab see vaid viiendiku Euroopa gaasivajadusest.

Ukraina kaudu saabub laias laastus kolmandik Euroopa gaasivajadusest ja juba praegu on sellest kaks kolmandikku kinni keeratud. Juba üle kahe nädala ei tööta ka Valgevene kaudu tulev Gazpromi Yamal-Euroopa gaasijuhe. Gazpromi kaheksa suurt gaasihoidlat Saksamaal ja mujal Euroopas on tühjemad kui need olnud viimase kümnendi jooksul.

"Aga mida taotletakse? Taotletakse mitut asja. Taotletakse näitamaks eurooplaste sõltuvust ja tegemaks neid pehmemaks võimalike poliitiliste arengute suhtes. Vene keeles on see väljend "läbirääkimisvõimelisemad". See tähendab: sundida läbirääkimisvõimelisemaks eurooplasi," rääkis energeetikaekspert Raivo Vare.

Eestil puudub varuplaan, kui Venemaa peakski gaasikraanid kinni keerama, ütles Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl. Paldiskisse planeeritud LNG terminal oleks tema sõnul suutnud ära katta nii Eesti vajadused, kui aidata ka ülejäänud Baltikumi ja Soomet.

"See oligi just selline mõeldud, et pakuks alternatiivi Vene gaasile," märkis Hääl.

Praegu seisab Hääle sõnul LNG terminali rajamine selle taga, et Klaipedas rajati taoline terminal maksumaksja raha eest ning erakapital ei ole võimeline maksumaksja rahaga konkureerima.

Kiiret asendust Vene gaasile praegu polegi, ütleb Vare, kui, siis vaid osaliselt vanade fossiilsete võimsuste taaskäivitamine, kui see on veel võimalik. Eestit mõjutaks Vare hinnangul Venemaa gaasikraanide veelgi ulatuslikum kinnikeeramine hinnatõusu kaudu.

"Nagu me teame juba oma kurvast kogemusest, siis gaasihinnad kisuvad enda järel ka kõiki teisi energeetilise sisendi hindu. See tähendab, et meil on potentsiaali sellises olukorras näha, kuidas meil kõik läheb jälle kallimaks – elekter läheb jälle hüppeliselt kallimaks, kodusoe läheb hüppeliselt kallimaks," lausus Vare.

Hääl märkis, et tema hinnangul on Eesti gaasimüüjad sel talvel piisavad varud endale taganud. "Sellel kütteperioodil võib see kaasa tuua hinna volatiilsust, aga mitte nii-öelda reaalse gaasi puudujäägi," lausus ta.

Ükskõik, kuidas laheneb praegune konkreetne kriis, on järgmiseks viieks aastaks süsteemi gaasidefitsiit sisse kirjutatud, ütles Vare. Mis tähendab seda, et gaasi hinnad jäävadki lähiaastateks kõrgeks.