Emajõe kohvikute konkurss tekitab Tartus küsimusi

Tartu linna väljakuulutatud konkursiga said eelmisel suvel Emajõe ääres alustada oma tegevust kolm kohvikupidajat. Osa konkursil edu toonud lubadusi on jäänud aga täitmata. Kuigi olukord tekitab küsimusi nii teistes ettevõtjates kui ka head avaliku halduse tava arvestades, siis linnavõim olukorras probleemi ei näe.

2020. aastal kuulutas Tartu linn välja konkursi, kus otsiti kolmele Emajõe-äärsele maa-alale kohvikupidajaid kümne aastase lepinguga. Muu hulgas ootas linn kohvikutelt võimalikult pikal ajaperioodil lahtiolekut ja lubatud kultuuriprogramme.

Sellel talvel on aga kohvikutest avatud vaid Väike Kuuba. Toko restoran oma konkursipakkumises talviseid tegevusi ei lubanud. Riffen põhjendas jõuluajale planeeritud tegevuse ärajätmist pandeemia ja vähese rahvahulgaga Emajõe ääres.

"Nagu me konkursi tingimustes ütlesime, mida pikemalt aasta sees lahti ollakse, seda parem on ja lootsimegi tõesti, et pakutakse võimalikult kaua lahtiolekut. Selge on see, et kõik need kontseptsioonid ei ole veel tänaseks päevaks sada protsenti ellu viidud, arvestades aastat, me kindlasti ei ütle, et ettevõtja on väga valesti käitunud," lausus Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Nii linnavõim praeguses olukorras probleemi ei näe. Tartu Ülikooli haldusjuhtimise lektori Kristiina Tõnnissoni (Eesti 200) sõnul tekitab aga pehme reageering küsimusi.

"Linn on tellija ja linn saab otsustada, mida ta tahab. Teistpidi – kuidagi halb tunne jääb ikkagi sisse. Ei teki head usaldustunnet, et kõiki koheldakse võrdselt, see on see hall ala. Võib-olla kellelegi tehti ebaõige eelis, võib-olla ma oleksin samuti võitnud, kui ma ei oleks neid asju lubanud, sest võideti tänu sellele komplektile, mida välja käidi või välja lubati," rääkis Tõnnisson.

Nii tekitabki korraldatud konkursi tulemus ka mitmete Tartus tegutsevate kohvikupidajate jaoks küsimuse, kas konkurssidel saab lubada palju asju kokku ja hiljem mingitel tingimustel lubadustest taganeda. Tõnnissoni sõnul on praeguses olukorras rikutud ka head avaliku halduse tava.

"Kus rikuti head avaliku halduse tava, oli see, et teavitada avalikkust seoses olukorra muutustega, sest mingeid tingimusi muudeti. Emajõe kallas on tartlaste jaoks väga oluline, ja kuivõrd suur huvi oli selle konkursi vastu, kokku laekus ju 21 pakkumist kolmele kohale, mis tähendab, ja sel juhul avalikkusel on õigustatud ootus, et see asi oleks nii, nagu lubati," lausus Tõnnisson.

Lepingud on sõlmitud kümneks aastaks ja nii loodetakse edaspidi konkursil lubatud tegevused ellu viia.