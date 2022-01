Esmaspäev on sombune ja tuuline

Vihma- ja lörtsipilved jõuavad esmaspäeva hommikul Lääne-Eestisse ja levivad ida suunas, sisealadel tuleb esialgu ka lund. Tuul on võrdlemisi tugev ning kui ennelõunal valitsevad plusskraadid Lääne-Eestit, siis pärastlõunal saavad miinustest plussid ka valdavas Ida-Eestis.

Öö vastu esmaspäeva on Eestis enamasti pilves ja olulise sajuta. Kohati tekib udu, on jäiteoht. Puhub edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 15 metrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +3 kraadi.

Hommikul tibutab saartel veidi vihma. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Võrumaal +3 kraadini saartel.

Päev on mitmel pool vähese lörtsi ja vihmaga, ida pool tuleb ka lund. Kohati püsib udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 14, rannikul 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.

Teisipäeva öösel eemaldub sadu itta ning seejärel levib üle Eesti kuivem ja kargem õhk. Õhutemperatuur langeb ning on öösel ja ennelõunal null kraadi ümber, pärastlõunal langeb kõikjal miinuspoolele.

Kolmapäeva kuival ööl on külma 10 kraadi ringis, kohati kuni 15 kraadi, päeval hakkab alates saartest sadama lund. Miinused vähenevad jõudsalt, saartel tõuseb õhutemperatuur plusspoolele ning lumi asendub õhtuks lörtsi ja vihmaga.

Neljapäev ja reede on sajused. Neljapäeval kõigub õhutemperatuur null kraadi ümber ning sadu jõuab maapinnale nii lume, lörtsi kui ka vihmana, reedel võtavad miinuskraadid taas võimust ja sajab peamiselt lund.