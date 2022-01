Armeenia president Sarkisjan astus ootamatult tagasi

Armeenia president Armen Sarkisjan teatas pühapäeval oma ametlikul veebiküljel, et astub ametist tagasi.

Sarkisjan märkis, et üheks tagasiastumise põhjuseks on vähene mõjuvõim riigi poliitikas.

"Presidendil pole piisavalt vahendeid, et mõjutada praegusel keerulisel ajal olulisi sise- ja välispoliitilisi protsesse," teatas Sarkisjan oma veebiküljel tehtud avalduses.

"See ei ole kindlasti emotsionaalne otsus, vaid otsus, mis tuleneb teatud loogikast," lisas 69-aastane Sarkisjan.

Sarkisjan kritiseeris viimasel ajal peaminister Nikol Pašinjani tegevust, eriti sõjalise konflikti ajal Aserbaidžaaniga, mille tagajärjel kaotas Armeenia kontrolli mitme piirkonna üle.

Armeenias on presidendi võim väike, tegu on parlamentaarse riigiga, kus tegevvõimu juht on peaminister.

"Võib tekkida küsimus, miks ei suutnud president mõjutada poliitilisi sündmusi, mis on juhtinud riigi praegusesse kriisi. Põhjus on lihtne: pole vajalikke vahendeid, põhjus on põhiseaduses," ütles Sarkisjan.

Sarkisjan märkis, et loodetavasti tehakse põhiseadusesse muudatused ja järgmine president ja tema administratsioon saavad tegutseda tasakaalustatumas keskkonnas.

Sarkisjan, endine Armeenia peaminister ja pikaaegne suursaadik Suurbritannias, valiti presidendiks 2018. aasta märtsis. Armeenia presidendi ametiaeg on seitse aastat.

Armeenia põhiseaduse järgi peab riigi parlament valima uue presidendi erakorraliselt 25 kuni 35 päeva jooksul pärast eelmise presidendi ametist lahkumist.