Peking sunnib külmetusravimite ostjaid koroonatesti tegema

Palavikualandajaid, viirusevastaseid ravimeid ning köha ja nohu leevendajaid ostvad Pekingi elanikud saavad oma mobiiltelefoni teavituse, et peavad 72 tunni jooksul tegema koroonatesti või nende liikumist piiratakse, teatas Pekingi tervisekomisjon pühapäeval.

Teavitus tuleb läbi mobiilirakenduse, mida Hiina kasutab lähikontaktsete jälgimiseks ja mida sageli kontrollitakse enne avalikku asutusse lubamist.

Hiina ametnikud kehtestavad üha karmimaid nõudeid, et ohjeldada kahe koroonaviiruse variandi samaaegset ägenemist enne taliolümpiamänge. Nii omikroni kui ka delta tüvi on juba linnas levinud ning jõudnud veel kolme provintsi.

Kui väikseimaid linnu on Hiina lukku pannud, siis Pekingis pole see nii lihtne, eriti kuna kõrged väliskülalised ja sportlased on hakanud juba olümpiamängudele saabuma.

Üle 70 olümpial osaleja on saanud positiivse koroonatesti tulemuse. Kõik sportlased, nende meeskonnad ja teised mängudega seotud inimesed liiguvad hotellide ning võistluspaikade vahet suletud süsteemis, kus välistatakse nende kokkupuude ülejäänud linnaga.