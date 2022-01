Toiduhinnad tõusevad Kesk- ja Ida-Euroopas, valitsused otsivad lahendusi

Kiire inflatsiooni tõttu tõusevad esmatarbekaupade kulud kogu Euroopas. Probleem on eriti tõsine Kesk-ja Ida-Euroopas, kus palgad on madalamad kui läänes.

Eurostati andmetel tõusis toiduainete hind novembris aastases võrdluses 2,9 protsendi võrra. Paljudes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides oli tõus veel kiirem. Ungaris oli see arv 5,4 protsenti, Poolas 6,1 protsenti, Rumeenias 6,2 protsenti ja Bulgaarias 6,8 protsenti, vahendas Politico.

Ungaris toimuvad aprillis parlamendivalimised. Viktor Orbani vastu on tekkinud tugev opositsioon. Orban teatas eelmisel nädalal, et suhkru, jahu, piima, toiduõli, sealiha hinnad langetatakse oktoobri tasemel.

Orbani sõnul kaitseb see meede Ungari perekondi. "Ungari peab edasi liikuma, mitte tagasi," ütles Orban. Ungari opositsioon kritiseerib teravalt Orbani hinnakontrolli plaane. Opositsioon väidab, et riigi majandus on "traagilises seisus".

Serbia ja Põhja-Makedoonia valitsused külmutasid ajutiselt leiva, suhkru hinnad.

Poolas soovitas võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) parlamendisaadik reguleerida leiva, suhkru ja jahu hinda. Kriitikud leiavad, et viimati kasutati selliseid meetmeid kommunistide režiimi ajal. Valitsus distantseerus end sellest ideest.

Rumeenias ütles põllumajandusminister Marius Micu eelmisel aastal meediale, et valitsus kaalub hinnatõusu tõttu sekkuda, kuid vabaturu tingimustes on see väga keeruline.

Eksperdid ennustavad, et järgmiste kuude jooksul läheb olukord veelgi keerulisemaks.

"Toiduhindade tõus avaldab suuremat mõju Rumeenias, kus sissetulek elaniku kohta on madalam kui teistes Euroopa riikides. Mõju on Rumeenias tugevam, kuna keskmine tarbija kulutab suurema osa oma sissetulekust toidule," ütles finantsfirma Raiffeisen Bank ökonomist Ionut Dumitru.

Olukorda halvendab ka Euroopa energiakriis. Gaasi hind jätkab tõusmist. Maagaasi kasutatakse aga väetiste tootmiseks. See omakorda tõstab põllumeestel toidu tootmise kulusid. Suured energiakulud räsivad ka toiduainete töötlemise ettevõtted.

Kohalike inimeste sõnul on neil võrreldes aastataguse ajaga praegu väga raske ots otsaga toime tulla.

"Isegi halb leib, mida ma ostan tuvide toitmiseks, on praegu kallim. Sa vaatad oma ostukorvi ja see on peaaegu tühi. Vaatad arvet, ja ei saa aru, mida sa oma raha eest said," ütles Bukaresti elanik Camelia Antonescu.