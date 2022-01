Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleriks saab Hanna Vseviov

Alates esmaspäevast on sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina ametis Hanna Vseviov, kes juhtis viimased kuus aastat sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda.

Hanna Vseviov on sotsiaalministeeriumis töötanud alates 2010. aastast. Ta omandas 2012. aastal kiitusega sotsiaalteaduste magistrikraadi ja õpib hetkel demograafia doktorantuuris. Kuni 2021. aastani oli Hanna Vseviov ka Euroopa Nõukogu Laste õiguste juhtivkomitee büroo liige.

"Hanna Vseviov on sotsiaalvaldkonna tippekspert, kes laste ja perede osakonna juhina on andnud olulise panuse valdkonna arengusse nii riigisiseselt kui mujal, tuues Eesti erialases kogukonnas maailmakaardile ka rahvusvaheliselt," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Hanna Vseviov ütles, et tema eesmärk asekantslerina on riigi tugi inimesele lähemale viia.

"Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles Vseviov.

"Meditsiini ja tehnoloogia areng ning nutikas andmete kasutamine võimaldab meil sotsiaalprobleeme tuvastada ja lahendada varasemast oluliselt kiiremini ja tulemuslikumalt. Minu soov on, et oleksime nende võimaluste kasutamisel julged," lisas Vseviov.

Riigisekretär kuulutas avaliku konkursi sotsiaalala asekantsleri ametikoha täitmiseks välja eelmise aasta novembris. Eelmine sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse alustas jaanuarist tööd justiitsministeeriumi vanglate asekantslerina.