Fauci: omikroni levik jõuab USA-s haripunkti veebruari keskel

"Selle viirusega tegeledes ei saa kunagi olla liiga enesekindel. Aga kui vaadata mustreid, mida oleme näinud Lõuna-Aafrikas, Suurbritannias ja Iisraelis, siis selle variandi levik on seal jõudnud haripunkti ja hakkab järsult langema," ütles Fauci telekanalile ABC.

Fauci sõnul on lõuna- ja lääneosa osariikides omikroni variandiga nakatumine kasvanud. Teistes piirkondades on nakatumise määr langenud.

"Kui muster järgib trendi, siis usun, et hakkame nägema pööret kogu riigis. Vaatamata vaktsineerituse taseme erinevustele osariikide vahel, siis lõpuks ootab neid kõiki sama saatus," ennustas Fauci.

Omikroniga nakatunud inimesed väidavad üldiselt, et sümptomid on kerged. Variant levib aga väga kiiresti, teatas The Hill.

Fauci kutsus inimesi üles end vaktsineerima ja tegema tõhustusdoose.

"Me teame, et tõhustusdoosid on olulised, et vähendada haiglaravi vajadust. Olukord tundub praegu hea, me ei taha muutuda liiga enesekindlaks, kuid tundub, et liigume õiges suunas," ütles Fauci.