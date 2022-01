Saarte Liinid kutsus juhatuse esimehe ametist tagasi

"Nõukogu on ettevõtte juhtimisega üldjoontes rahul, kuid uue arengukava koostamise pikal teel oleme jõudnud järelduseni, et AS Saarte Liinid juhtimine vajab värsket pilku ja käiguvahetust," märkis ettevõtte nõukogu esimees Jaano Vink.

Ta lisas, et eelmine aasta lõppes Saarte Liinidele numbriliselt väga hästi, kuid igapäevase majandamise kõrval on juhatusel oluline ülesanne vaadata loovalt ettepoole.

"AS Saarte Liinid on jõudnud punkti, kus ettevõtte edasise arengu tagamiseks on vaja uusi lahendusi. Kõike seda koos juhatuse esimehega analüüsides jõudsime arusaamiseni, et sobivaim hetk muutusteks on ajal, kui ettevõttes on kõik korras," selgitas Vink.

Vatsfeld ise lisas pressiteate vahendusel, et nõukogu seisukohad ja otsus on selged ning arusaadav on ka see, et uute visioonide elluviimiseks on vaja uusi inimesi. Vatsfeld sai Saarte Liinid juhatuse liikmeks novembris 2004, juhatuse esimeheks valiti ta 2012 suvel.

Uue juhatuse esimehe leidmiseks kuulutakse välja avalik konkurss. Kuni uue juhatuse esimehe leidmiseni jätkab ettevõtte juhatus üheliikmelisena, kuhu kuulub Uku-Madis Savisto.

AS-i Saarte Liinid põhitegevusalad on sadamateenuste osutamine, sadamate haldamine ja arendamine, meretransporditeenuste osutamine, ehitus- ja remonditööd sadamates. Saarte Liinid koosseisu kuulub hetkel kokku 18 sadamat üle Eesti. AS Saarte Liinid 2021. tulude maht oli esialgsete majandusaruannete järgselt ettevõtte tegevusaja suurim, kokku 10miljonit eurot, käive kaheksa miljonit eurot ja puhaskasum 1,5 miljonit eurot.