WHO: omikroni variandi tõttu võib pandeemia Euroopas lõppeda

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa direktor Hans Kluge ütles pühapäeval, et koroonaviiruse omikroni variandi tõttu on pandeemia jõudnud uude faasi. Kluge hinnangul võib omikroni variant pandeemia Euroopas lõpetada.

"On usutav, et Euroopa liigub omamoodi pandeemia lõppmängu suunas. Omikroniga võib märtsiks nakatuda kuni 60 protsenti eurooplastest," ütles Kluge.

"Kui praegune omikroni laine vaibub, siis ülemaailmne immuunsus püsib mitu kuud, seda kas tänu vaktsiinile või läbipõdemise tõttu. Eeldame, et tuleb rahulikum periood. Koroonaviirus võib aasta lõpus tagasi tulla, kuid see ei tähenda, et pandeemia tuleb tagasi," lisas Kluge.

Sarnast optimismi väljendas pühapäeval ka USA nakkushaiguste peaekspert Anthony Fauci.

WHO Aafrika büroo teatas eelmisel nädalal, et koroonajuhtude arv on piirkonnas langenud. Väheneb ka surmajuhtumite arv.

Kluge hoiatas, et praegu on veel vara koroonaviirust pidada endeemiaks. "Palju räägitakse endeemiast. See viirus on meid aga üllatanud rohkem kui korra, peame olema väga ettevaatlikud," ütles Kluge.

Kluge hoiatas ka uute koroonaviiruse variantide tekkimise eest. Euroopa Liidu siseturu voliniku Thierry Bretoni sõnul on olemasolevaid vaktsiine võimalik kohandada uute variantide suhtes.

"Me suudame paremini viirusele vastu seista, sealhulgas uutele variantidele. Oleme valmis vaktsiine kohandama, eriti mRNA- tehnoloogial põhinevaid vaktsiine," ütles Breton.