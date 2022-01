Maxima valis välja vaidlusaluse Merivälja poe arhitektuurilahenduse

Avaliku arhitektuurikonkurssi Piritale, aadressile Merivälja tee 80 rajatavale Maxima kauplusehoonele kuulutas ettevõte välja 25. augustil. Konkursitingimused nägid ette, et uue kaupluse hoone peab olema arhitektuuriliselt esinduslik, vältima tüüpilise kaubanduskasti lahendust, harmoneeruma naabruses oleva TTP hoonega ning säilitama kõrghaljastuse Puki tee poolses krundi küljes.

Konkursi võidutööks valis žürii üksmeelselt arhitektuuribüroo MOI lahenduse "Mere". Selle eelistena tõid žüriiliikmed välja, et hoonele on antud lisafunktsioone, mis mitmekesistavad hoone kasutamist asumi keskuse hoonena. Võimalus rajada selle teisele korrusele spordisaal, restoran, väike hambakliinik või ilusalong mõjub linnaehituslikult hästi, sealt avanevad kaunid vaated mere suunas.

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul on Maxima astunud eelmise aasta lõpus toimunud arhitektuurikonkursiga Meriväljale kaupluse rajamisel suure sammu edasi. "Maxima on elanike soovidele vastu tulnud ja vähendanud hoone mahtu ning viinud läbi arhitektuurikonkursi. Minule on visuaal sümpaatne, kindlasti tuleb seda aga tutvustada ka Pirita elanikele," märkis ta.

Nüüd tegeleb Maxima kaupluse rajamiseks vajaliku lahenduse leidmisega edasi.

"Võidutöö alusel saab sellest kindlasti kõige kaasaegsem Maxima kauplus Eestis. Usun, et leidsime lahenduse, millega ka enamik kohalikest elanikest rahul on," sõnas Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas.

Maximal on Eestis 83 kauplust.