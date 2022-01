Berlusconi loobus Itaalia presidendiks kandideerimisest

Berlusconi väitis laupäeval, et tal on piisavalt toetust, et saada järgmiseks riigi presidendiks. Siiski väitis Berlusconi, et loobub kandideerimisest, kuna tema valimine võib raskel ajal Itaalia ühiskonda lõhestada.

"Otsustasin astuda veel ühe sammu riikliku vastutuse võtmise teel," ütles laupäeval Berlusconi. Endine peaminister palus oma toetajatel tema poolt mitte hääletada. Valimised algavad esmaspäeval. Favoriit on Itaalia peaminister Mario Draghi.

Reuters teatas pühapäeval, et Berlusconi viidi Milano haiglasse, vahendas Politico.

Itaalia presidendil on riigis sümboolne roll, mis esindab rahvuslikku ühtsust ja põhiseadust. Presidendi volitused muutuvad aga oluliseks siis, kui riigi valitsus laguneb. President saab siis parlamendi laiali saata ja kuulutada välja uued valimised.

Berlusconi teatas laupäeval, et ei toeta Draghi kandidatuuri. Berlusconi väitis, et peaminister peab pandeemia tõttu ametisse jääma.