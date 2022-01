Times: Burkina Faso mässulised sõdurid vahistasid riigi presidendi

Rahvusvahelise meedia teatel vahistasid Lääne-Aafrika riigi Burkina Faso mässulised sõdurid riigi presidendi. Presidendi vahistamine viitab, et Burkina Fasos toimus riigipööre.

Pühapäeva õhtul kostis riigi pealinnas Ouagadougous tulistamist. Rahvusvahelise meedia teatel vallutasid mässajad mitu sõjaväebaasi, vahendas The Times.

Esmaspäeval oli presidendi residentsi lähedal näha mitut soomukit, mida oli tulistatud. Valitsus esialgu eitas riigipööret. Esmaspäeval teatasid allikad, et president Roch Marc Christian Kabore on vahistatud.

Pühapäeval saatsid mässulised valitsusele nõudmiste nimekirja, kus kutsuti üles kasutama paremat strateegiat islamistidest mässuliste vastu. Islamistid tungisid 2015. aastal Mali kaudu Burkina Fasosse. Nad on tapnud umbes kaks tuhat inimest, 1,5 miljonit inimest on pidanud oma kodudest lahkuma.

Rahulolematud sõdurid nõudsid ka tippkindralite väljavahetamist. Nõudmiste hulgas siiski ei soovitud Kabore lahkumist.

Pühapäeva õhtul puhkesid linnas protestid ja võimud kuulutasid välja öise liikumiskeelu. Haridusministeerium teatas, et koolid on kuni kolmapäevani suletud. Meedia teatel on riigis häiritud ka interneti kasutamine.

Protestijad toetavad mässulisi sõdureid. "Me tahame, et sõjavägi võtaks võimu üle. Meie demokraatia pole stabiilne," ütles kohalik elanik Salif Sawadogo.

Kabore astus ametisse 2015. aastal. 2020. aastal valiti ta ametisse tagasi. Detsembris vallandas Kabore riigi peaministri ja vahetas välja suurema osa valitsuskabinetist.

Lääne-Aafrikas on viimase 18 kuu jooksul toimunud palju sõjaväelisi riigipöördeid. Riigipöörded on toimunud Guineas, Malis. Samuti toimus riigipööre hiljuti ka Kesk-Aafrika riigis Tšaadis.