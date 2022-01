WSJ: omikron pidurdab Euroopa majanduse taastumist, tarnehäired leevenevad

Tarbijad on omikroni variandi tõttu üha ettevaatlikumad. Inimesed vähendavad füüsilisi kontakte, karantiinireeglid põhjustavad ka tööjõupuudust.

Kõige suurema löögi on saanud teenindussektor, töötlevat tootmist pole tööjõupuudus siiski eriti räsinud. Puuduvad märgid, et omikroni variant süvendas tarnehäireid, vahendas The Wall Street Journal.

Andmefirma IHS Markit teatel piirdus majanduskasvu aeglustumine ainult teenindussektoriga. Töötleva tööstuse toodang kasvas viimase viie kuu kiireimas tempos.

"Kõige julgustavam märk on tarnehäirete jätkuv leevenemine, hoolimata uuest viiruse lainest," ütles IHS Markiti ökonomist Chris Williamson.

Uuringud viitavad, et omikroni variant mõjutab Euroopa majanduskasvu vähem kui eelmised viiruse variandid. Majandusteadlased eeldavad, et majandusaktiivsus aasta lõpus elavneb.

"Lõppkokkuvõttes ei tohiks omikroni variant 2022. aasta üldist kasvuväljavaadet oluliselt muuta," ütles Oxford Economicsi ökonomist Rory Fennessy.

Kuigi euroala ettevõtted teatasid tarnehäirete leevenemisest, siis tõstsid nad kaupade hindu läbi aegade kiireimas tempos. Seetõttu jääb kiire hinnatõus lähikuudel püsima, hindas The Wall Street Journal.