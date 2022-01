Saksamaal Heidelbergi ülikooli tulistamises sai neli inimest haavata

"Seni on teada, et üksik kurjategija vigastas loengusaalis relvaga mitut inimest. Kurjategija ise on surnud," teatas politsei.

Tulistaja avas loengusaalis tule, tulistades mitut inimest ja pööras siis relva enda suunas. Politseiuurijate sõnul puudusid tulistajal poliitilised ja usulised motiivid.

Uudisteagentuuri dpa andmetel oli tulistaja ise üliõpilane, mida ametlikult ei ole veel kinnitatud. Esialgsetel andmetel tegutses ta üksi.

Varsti pärast intsidenti teatas politsei, et oht avalikkusele on möödas. Politsei korraldab ka esmaspäeva õhtul pressikonverentsi ,kus jagatakse täpsemat informatsiooni, vahendas Deutsche Welle.

Sündmuskohal on suur hulk politseiautosid, kohal on ka kiirabi ja linna kohal lendab helikopter. Politsei kutsub tudengeid üles kohapeale mitte tulema.

"Heidelbergist jõudsid meieni kohutavad uudised. Minu mõtted on kannatanute ja kohalike inimestega. Tänan päästeteenindust," kirjutas Twitteris justiitsminister Marco Buschmann.

Schreckliche Nachrichten erreichen uns aus #Heidelberg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Menschen vor Ort. Danke an die Einsatzkräfte für ihren Dienst. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) January 24, 2022

Heidelberg on Saksamaa vanim ülikool, see asutati juba 1386. aastal.

Saksamaal on Euroopa ühed karmimad relvaseadused, seetõttu on koolitulistamised seal haruldased. Viimane koolitulistamine toimus Saksamaal 2009. aastal, kui 17-aastane noormees tappis oma endises koolis üheksa õpilast.