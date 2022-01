Valitsus otsib võimalusi suurtarbijatele maagaasi hinnatõusu leevendamiseks

Selliseks toetuseks oleks eeldatavalt vaja riigieelarvest leida viis kuni kuus miljonit eurot.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi (KE) sõnul pole veel võimuliidus kokkuleppeid, kuidas maagaasi hinnatõusu ettevõtjatele leevendada.

"Meil ei ole head lahendust veel, aga tõenäoliselt tuleb otsida sinna suunas, et kuidagi leida mingi variant gaasi hinna hüvitamiseks. Laiemalt isegi ettevõtetele, kes gaasi kasutavad ka näiteks tootmises ja samas ka kaugkütteks. Aga meil ei ole seda lahendust momendil kokku leppinud," sõnas Aab.

Kui sellises toetusmeetmes kokkuleppele jõutakse, leevendab see ka kaugkütte hinnatõusu.

"Siin head lahendust ei ole, sest see on erinev see gaasi osa. Me teame, et on ju ka mõningaid kaugkütte katlamaju, mis töötavad ainult gaasi peal ja seal on see hüpe väga suur. Osad tarvitavad gaasi koos puiduhakkega," rääkis Aab.

Erialaliidud pöördusid juba 10 päeva eest valitsuse poole, et gaasimahukatele ettevõtetele, kelle tarbimine moodustab kogu Eesti tööstussektorist üle kolmveerandi, kehtestaks maagaasi hinnalagi. Esmaspäeval tuletasid nad oma pöördumisega veelkord meelde, et leevendusmeetmete paketti tuleb täiendada kaugkütte tarbijatele suunatud lahendusega.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Mart Võrklaeva sõnul oleks hinnalae kehtestamine ettevõtetele väga kulukas.

"Täna otsimegi seda lahendust, kus me saame toetada ettevõtjaid, aga ka riigieelarve peaks selle vastu. Juba otsustatud meetmete hind koos aktsiisitõusude ära jätmisega on 240 miljonit ja kõik kokku, koos eelmise nädala meetmetega, on 320 miljonit eurot," sõnas Võrklaev.

Koalitsiooni lahendus oleks hinnalae kehtestamisest odavam, ütles Võrklaev. "Suurusjärgus me arvame, et see võib-olla kuskil seal viie-kuue miljoni kandis, aga see sõltub nüüd sellest, et mis on see täpne meede, mida me teeme."

Maagaasi hind on aasta jooksul tõusnud neli korda, mistõttu on sundinud ka soojatootjad kaugküttepiirkondades hindu tõstma.

Ühe meetmena hüvitavad omavalitsused elektri-, gaasi- ja küttearveid kuni keskmise sissetulekuga peredele. Kõik pered selle meetme alla ei mahu, mis seab osad kaugkütte kasutajad ebavõrdsesse olukorda.