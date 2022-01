Narvas valmis peale pikki aastaid Pimeaia park

Pimeaed on Narva vanim linnapark, mis rajati kõrgele Victoria bastionile 19. sajandi lõpus.

Pargi renoveerimisele kulus veidi alla pooleteise miljoni euro ja tervelt viis aastat. Selle aja jooksul jõuti korraldada 12 riigihanget, ehitajat vahetada ning Narvaski vahetus selle ajaga neli linnapead. Nüüd on Pimeaed lõpuks valmis ja inimestele avatud.

"Me näeme, et pingid on siia tekkinud, palju pesakaste on nahkhiirtele riputatud, seal on uus lehtla, treppe on uuendatud, uued laternad on paigaldatud. Oleks nagu hästi tehtud, kuid väga kaua," rääkis Narva elanik Irina.

"Lehtla on ilus. Seni on ta puhas, kena vaadata, aga pärast hakatakse seinu sodima," rääkis kohalik Galina.

Muldvallide vahel on Narva Pimeaia üks tuntumaid kohti. Enne Vabadussõda oli seal liuväli. Eesti ajal oli seal kõlakoda, kus tantsiti. Nõukogude ajal tehti sellest kommunistliku kütipolgu sõdurite kalmistu ja pandi mälestusmärk.

"No nii palju, kui me teame, jah sellele asukohale maeti küll inimesi, aga nad maeti hiljem ümber Siivertsisse ja tegelikult ei tohiks siin mingisuguseid haudasid enam olla," rääkis muinsuskaitseinspektor Madis Tuuder.

Hauatähise teisaldamist sõdurite tegelikku matmispaika Siivertsi kalmistule on Narvas kaalutud, kuid otsuseni pole jõutud.