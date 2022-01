Teisipäeval tuleb päike välja

Teisipäeva öö on Eestis mitmel pool lörtsi ja vihmaga, kagus võib ka lund tulla. Paiguti on udu ja jäidet. Hommiku poole läheb Põhja-Eestis selgemaks. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10, öö hakul rannikul edelast puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +3 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab lõuna pool veidi vihma, lörtsi ja lund, põhjas on juba selgem. Mitmel pool on libedaid teid ja paiguti on udu. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini.

Päeva peale taandub sadu kagusse ning taevas läheb kõikjal selgemaks. Loode- ja põhjatuul ulatub 4 kuni 10, rannikul puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kraadist +2 kraadini, õhtuks langeb laialdaselt alla -5 kraadi.

Kolmapäeva öö on selge ja külm. Miinuskraade on 6 kuni 12, kohati 15, saartel on õhk pehmem. Päeval saabub merelt niiskem ja soojem õhk, saartelt alates hakkab sadama lund ning tugevneva tuule tõttu on tuisku. Õhtu poole asendub sadu saartel juba lörtsi ja vihmaga. Ida pool miinused vähenevad ning Eesti lääneservas asenduvad miinused plusskraadidega.

Neljapäeval üks sadu läheb, teine tuleb. Põhiliselt sajab lörtsi ning 0 kraadi ümber kõikuv õhutemperatuur hoiab jäiteohu teedel kõrgena. Reedel õhk külmeneb ning sadu muutub lumeks. Laupäev toob taas külma ja karge öö ning ennelõuna, pärast lõunat saabub lumesadu ühes tuisuga.