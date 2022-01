New Yorgi kohus keelas osariigi maskikohustuse

USA New Yorgi kohus keelas osariigis kehtiva maskikohustuse, kuberner lubas otsuse vastu võidelda.

New Yorgi kohtunik tühistas osariigi maskikohustuse esmaspäeval, üks nädal enne selle kehtivusaja lõppemist.

New Yorgi osariigi ülemkohtu kohtunik Thomas Rademaker leidis, et kuberner ületas oma volitusi, kui kehtestas reegli, mille heaks kiitmiseks oleks vaja olnud osariigi parlamendi heakskiitu.

"Osariigi seadusandlus piirab kuberneri võimalusi anda välja määrusi, nagu maskimandaat, eriolukorra ajal," lisas Rademaker.

Tegemist on järjekordse tagasilöögiga täitevvõimu jaoks kohtutes, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Eelmisel kuul blokeeris USA ülemkohus president Joe Bideni vaktsineerimise või testimise kohustuse suurtele ettevõtetele. Texases otsustas kohtunik, et Biden ei saa nõuda föderaalasutuste töötajatelt vaktsineerimist.

New Yorgi kuberner Kathy Hochul lubas jätkata võitlust. "Me ei ole otsusega nõus ja jätkame iga valiku kasutamist, et otsus ümber pöörata," seisis Hochuli avalduses.

"Minu vastutus kubernerina on kaitsta New Yorgi elanikke tervisekriisi ajal ning need meetmed aitavad vältida COVID-19 levikut ja päästa elusid," lisas kuberner.

New Yorgi osariigis elab ligikaudu 20 miljonit inimest, kellele kehtib maskikandmise kohustus koolides, ühistranspordis ja teistes avalikes siseruumides. Algselt kehtis kohustus 31. detsembrini, kuid kuberner pikendas seda 1. veebruarini.