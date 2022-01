Põhja-Korea korraldas raketikatsetuse

Lõuna-Korea sõjavägi analüüsib tiibrakettide testlaske. Lõuna-Korea peastaap kinnitas katsetuse toimumist ja analüüsib selle sisu.

Tiibraketid ei ole ÜRO sanktsioonide nimekirjas, mille rahvusvaheline organisatsioon on kehtestanud Pjongjangile.

Viimati korraldas Põhja-Korea raketikatsetuse 17. jaanuaril, vahendas uudisteagentuur Reuters.

Tegemist on viienda raketikatsetusega sel aastal. Põhja-Korea ei ole nii palju katsetusi korraldanud alates 2019. aastast, mille suhtes on ÜRO peasekretär väljendanud muret ja mille tõttu on Bideni administratsioon kehtestanud uued sanktsioonid.

Korea kaitseanalüüsi instituudi ekspert Lee Sang-min ütles, et katsetused tunduvad olevat geopoliitiliste pingete kasvatamiseks ning surve avaldamiseks USA administratsioonile, et see looks uue strateegia Põhja-Korea liidri Kim Jong Uniga suhtlemiseks.

"Tiibraketid on aeglasemad kui ballistilised raketid ning seetõttu peetakse neid vähem ohtlikeks, kuid nad tabavad sihtmärke kõrge täpsusega ning seda võimekust Põhja-Korea tahab edasi arendada," lisas Lee.