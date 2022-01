Koroonaviirusega on haiglas 315 patsienti, suri viis vaktsineerimata eakat

Teisipäevahommikuse seisuga on haiglas 315 koroonaviirusega nakatunud patsienti, neist 221 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu.

Viimastest omakorda 172 ehk 77,8 protsenti on vaktsineerimata ja 49 ehk 22,2 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Vaatamata suurele nakatumisele haiglaravi vajadus veidi vähenes – esmaspäeva hommikul oli haiglas 321 koroonaviirusega patsienti, neist 225 raskeloomulise Covid-19-ga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 51 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 19 patsienti, neist juhitaval hingamisel 18.

Suri viis koroonaviirusega nakatunud inimest, kes kõik olid vaktsineerimata: 75-aastane mees, 77-aastane mees, 87-aastane mees, 94-aastased mees ja naine.

Kokku on Eestis surnud 2013 koroonaviirusega nakatunud inimest.

5145 uut nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 12 231 testitulemust, millest 5145 osutus positiivseks. See on ka uus ööpäevane ametlik nakatumisrekord.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 250,6 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 416,8 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 2828 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 327.

Teisipäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 366 749 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,2 protsenti. Täiskasvanutest on vaktsineeritud 73 protsenti.