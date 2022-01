Biden kaotas enesevalitsuse ja solvas ajakirjanikku

Telekanali Fox News Valge Maja korrespondent Peter Doocy uuris Bidenilt, kas hinnatõus mõjutab kuidagi kongressi vahevalimisi.

"Noh, see on suur eelis. Rohkem inflatsiooni. Milline loll litapoeg (what a stupid son of a bitch)," vastas Biden sarkastiliselt.

Biden esines Valge Maja konkurentsinõukogu koosolekul, mis keskendus majandusliku konkurentsi edendamisele ja ameeriklaste jaoks hinnatõusu vähendamisele.

Valge Maja ei vastanud ajalehele The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Bideni terav märkus lisati Valge Maja pressibüroo ametlikku stenogrammi.

Esmaspäeva õhtul osales Doocy Fox Newsi saatejuhi Sean Hannity telesaates. Doocy sõnul helistas Biden talle samal õhtul. "Ta ütles, et see pole midagi isiklikku. Ma hindasin seda, meil oli tore vestlus," ütles Doocy.

Kiire hinnatõus räsib Bideni administratsiooni populaarsust ameeriklaste seas. Biden on varemgi ajakirjanike peale vihaseks saanud ja kurtnud halva meediakajastuse üle, teatas The Wall Street Journal.

Oma teravate ja otsekoheste kommentaaride tõttu pälvis sageli kriitikat ka eelmine USA president Donald Trump.