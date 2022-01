Kapo värbab IT-töötajaid

"Kapos töötavate inimeste kohta on avalikult teada väga vähe. Teada on, et praegu on võimalus saada üheks neist," teatas amet Twitteris.

Kapo kodulehel täpsustatakse, et avaliku konkursiga otsitakse IT-spetsialiste järgmistele ametikohtadele: andmeanalüütik, andmeinsener, IT tehnilise toe spetsialist, SQL arendaja, võrguadministraator, Java fullstack arendaja, Linux administraator.

Omalt poolt pakub Kapo "moodsa infrastruktuuriga töökohta ja professionaalset meeskonda Tallinnas, täistööaega ja 35 päeva põhipuhkust, konkurentsivõimelist palka ja sportimisvõimalusi".

Konkursiteate juures tuuakse ka välja, et keskmine kaitsepolitseinik on 40-aastane, tal on 12,5 aastat tööstaaži Kapos, ta on kõrgharidusega ja tal on peres kaks last.