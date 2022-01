Kesk-Aasia riike tabas suur elektrikatkestus

Energiavõrgu probleemide tõttu tabas teisipäeval elektrikatkestus kogu Kesk-Aasia riikide piirkonda. Elektrita jäi kogu Kõrgõzstani territoorium, elektrikatkestused on ka Usbekistanis ja Kasahstanis, sealhulgas suurlinnades.

Kõrgõzstani energiaministeeriumi pressiesindaja ütles teisipäeval, et elektrikatkestuse põhjustas probleem energiavõrgus, mis ühendab kolme Kesk-Aasia riiki. Pressiesindaja lisas, et mõnes Kõrgõzstani piirkonnas on elektrivarustatus taastatud.

Usbekistani energiaministeerium teatas, et elektrikatkestus tabas pealinna Taškenti ja Samarkandi, Navoi ja Jizzaqi linnasid umbes kell 11 hommikul.

Usbekistani hädaolukordade ministeerium teatas, et päästemeeskond saadeti Taškendi lähedal asuvasse suusakeskusesse. Seal on liftides lõksus teadmata arv turiste, vahendas Rferl.

Kasahstanis kadus elekter riigi suurimas linnas Almatõs. Samuti kadus elekter riigi lõunapoolsetes linnades.