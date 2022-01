Kõlvart: valitsusel puudub koroonastrateegia

"Meil puudub üldine arusaam, mida selle praeguse omikroni laine puhul

strateegiaks võtta. Asi ei ole selles, et kas on õige või vale strateegiaga, mingi strateegia peab olema valitud," ütles Kõlvart ERR-ile.

Kõlvarti sõnul peaks valitsus otsustama, kas lähtuda sellest, et omikroni puhul on tegemist viimase koroonalainega ja läbipõdemine ongi eesmärk või on tegemist endiselt tervist ja elu ohustava haigusega. Lähtuvalt sellest tuleb otsustada ka piirangute vajalikkus.

"Küsimus on selles, et mida me praegu soovime reguleerida või kontrolli alla võtta," sõnas linnapea.

"Me soovime operatiivsust. Me soovime selgust. Me soovime sõnumeid. Me soovime koostööd. Ja seda, et kõik otsused ei tuleks omavalitsustele meedia kaudu," lisas ta.

Kõlvarti sõnul paneb valitsuse otsustamatus Tallinna linna keerulisse olukorda.

Kui me ootame, siis meie käest küsitakse, miks me midagi ei tee. Kui me otsustame iseseisvalt, siis meile öeldakse, et miks me seda teeme ja miks me ei lähtu sellest, mida otsustab riik," lausus Kõlvart.

Kõlvart kritiseeris ka praegust õppekorraldust koolides. "Mulle tundub, et praegu tekkis olukord, et reguleeritud distantsõppe asemel saime me kaootilise distantsõppe," ütles ta.

Kõlvarti sõnul oleks osaline reguleeritud distantsõpe lihtsam nii vanematele kui ka õpilastele ja õpetajatele. "Ja ma arvan, et ka nakatumine ei oleks nii intensiivne," lisas Kõlvart.

Teisipäeval kogunevad koroonaolukorda arutama ka koolidirektorid. "Tänase koosoleku peamine eesmärk on aru saada, mis on koolijuhtide ootused. Meil ei ole mingeid otsuseid ettevalmistatud. Me tahame teada, kuidas koolijuhid olukorda näevad," rääkis Kõlvart.