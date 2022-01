Päevased nakatumisnäitajad on kerkinud üle 5000, mis tähendab, et omikroni tüvi on vallutanud Eesti. Kas meie testimisvõimekus peab vastu? Mida teha selles olukorras piirangutega? Kui hästi on tööle hakanud uus teadusnõukoda? ETV saates "Esimene stuudio" annab täna vastuseid teadusnõukoja juht Toivo Maimets.