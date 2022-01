WSJ: Hiina kompartei vähendab kohalike omavalitsuste sissetulekuallikaid

Xi Jinping tahab riigis vähendada ebavõrdsust, kuna tahab oma võimu kindlustada. Kompartei kehtestab seetõttu üha rohkem regulatsioone. Samal ajal proovib riik laiendada hariduse pakkumist. Kompartei tahab parandada ka sotsiaalhoolekande süsteemi, kuna riiki räsivad demograafilised probleemid.

Suurema osa nende teenuste kuludest peavad katma kohalikud omavalitsused. Hulk omavalitsusi on aga suurtes võlgades. Paljud majandusteadlased seetõttu kahtlevad selle poliitika teostatavuses.

"Rahaline seis ei ühti reaalsusega. Kõik pole võimalik, mida valitsus lubab," ütles uurimisfirma Rhodium Group Hiina ekspert Daniel Rosen.

Kompartei käsib õpetajatel teha nüüd lisatunde. See on seotud piirangutega, mis kehtestati hiljuti eraharidusfirmadele. Võimud lubavad aga kooliväliseid programme.

"Tänu valitsusele on kõik need tunnid pärast kooli tasuta. See säästab palju raha ja aega," ütles üks kohalik elanik ajalehele The Wall Street Journal.

Reaalsuses peavad suure osa nendest kuludest katma aga kohalikud omavalitsused. Paljudes piirkondades pole õpetajad ja arstid mitu kuud palka saanud. Fiskaalprobleemide tõttu peavad omavalitsused veelgi rohkem raha juurde laenama, teatas The Wall Street Journal.

Hiina rahandusministeeriumi andmete kohaselt on kohalike omavalitsuse koguvõlg umbes neli triljonit dollarit. Majandusteadlased ja kompartei peavad nii suurt võlakoormust ohuks riigi finantsstabiilsusele. Kriitikud leiavad, et see võlg on tegelikult veelgi suurem.

Peking kehtestas eelmisel aastal laenuvõtmisele piirangud. "Keskvalitsus jätkab oma jõupingutusi kohalike võlgade vähendamisel," ütles detsembris aserahandusminister Xu Hongcai.