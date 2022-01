Ateenat tabas suur lumetorm, tuhanded autojuhid jäid kiirteele lõksu

Teisipäeva hommikuks oli autodest evakueeritud umbes 3500 inimest. Paljud inimesed pidid oma autod kiirteele maha jätma.

"Meil oli väga raske öö ja käimas on inimeste evakueerimine. Oleme endiselt väga keerulises faasis, sest prognoosid näitavad, et mõne aja pärast seisame taas silmitsi ilmast tingitud raskustega," ütles valitsuse pressiesindaja Giannis Oikonomou

Sõdurid jagasid inimestele öösel toitu, vett ja tekke. Paljud inimesed pidid autodesse jääma kümneks tunniks, vahendas The Times.

Lumesadu häirib liiklust terves Kreekas. Ateenat tabasid ka elektrikatkestused.

Peaminister Kyriakos Mitsotakis lubas tormi tõttu hätta sattunud autojuhtidele maksta vähemalt kaks tuhat eurot hüvitist. Tema valitsust kritiseeriti aga kehva reageerimise pärast.

"See, mille tunnistajaks olime, oli riigisüsteemi täielik kokkuvarisemine," ütles geoloogia professor Efthymios Lekkas.

Opositsiooniliider Alexis Tsipras kritiseeris samuti teravalt valitsust. "See on olnud 24-tunnine etendus täielikust kaosest. Mitsotakis vastutab selle selle segaduse eest, aga teda pole kuskil näha. Mida kiiremini see valitsus tagasi astub, seda parem riigile," ütles Tsipras.